В четырех районах области временно отключат свет 4 и 10 марта

04.03.2025 года с 10−00 до 16−00 (местного времени):
Волжский район:
п. Власть Труда (ул. Школьная, ул. Озерная, ул. Луговая, ул. Дачная, ул. Зеленая, ул. Лучистая, ул. Новая, ул. Гранатовая, ул. Клубничная, ул. Вишневая);
04.03.2025 года с 10−00 до 16−00 (местного времени):
Волжский район:
п. Жгиз, ст. Мастрюково (ул. Береговая, ул. Подгорная, ул. Центральная, ул. Дубравная, ул. Мастрюковская);
04.03.2025 года с 13−00 до 15−00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Чемеричный (ул. Зеленая).
04.03.2025 года с 10−00 до 12−00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Нива (ул. Заречная).
04.03.2025 года с 10−00 до 16−00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Лопатино (ул. Полевая);
04.03.2025 года с 08−00 до 16−00 (местного времени):
Шигонский район:
д. Ольгино (ул. Речная).
10.03.2025 года с 10−00 до 13−00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Тимофеевка (ул. Лучистая, ул. Молодёжная, ул. Рябиновая, ул. Покровская, ул. Гагарина, ул. Северная, ул. Суворова, ул. Чкалова);
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал «Россети Волга» — «Самарские РС» приносит извинения за временные неудобства.