Лукашенко: экс-глава МВД и помощник президента Караев возглавит Гродненскую область

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил исполняющего обязанности главы Гродненской области, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, 3 марта стало известно, что экс-глава МВД и помощник президента Юрий Караев станет исполняющим обязанности председателя Гродненского облисполкома.
Соответствующий указ президента о назначении исполняющего обязанности губернатора Гродненщины был подписан 3 марта. Этот же президентский указ освободил Караева от должности помощника президента — инспектора по Гродненской области.
При назначении Караева, Лукашенко заметил, что его кандидатура «может и не отлично», но сказал, что пусть он исполняет обязанности главы Гродненщины и контролирует область. Экс-главе Гродненского облисполкома Владимиру Каранику президент поручил помогать при необходимости. Но еще он охарактеризовал Караева, как исполнительного человека.
— Он человек исполнительный, военный, пускай начинает работать, — заметил президент.
Также Александр Лукашенко рассказал, как проверяли новых членов правительства перед назначением: «На всех вас получены заключения».
А еще глава Беларуси сказал министру образования Иванцу провести нормальные вступительные экзамены.