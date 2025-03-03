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Лукашенко: экс-глава МВД и помощник президента Караев возглавит Гродненскую область

Экс-глава МВД и помощник президента Караев возглавит Гродненскую область.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил исполняющего обязанности главы Гродненской области, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, 3 марта стало известно, что экс-глава МВД и помощник президента Юрий Караев станет исполняющим обязанности председателя Гродненского облисполкома.

Соответствующий указ президента о назначении исполняющего обязанности губернатора Гродненщины был подписан 3 марта. Этот же президентский указ освободил Караева от должности помощника президента — инспектора по Гродненской области.

При назначении Караева, Лукашенко заметил, что его кандидатура «может и не отлично», но сказал, что пусть он исполняет обязанности главы Гродненщины и контролирует область. Экс-главе Гродненского облисполкома Владимиру Каранику президент поручил помогать при необходимости. Но еще он охарактеризовал Караева, как исполнительного человека.

— Он человек исполнительный, военный, пускай начинает работать, — заметил президент.

Также Александр Лукашенко рассказал, как проверяли новых членов правительства перед назначением: «На всех вас получены заключения».

А еще глава Беларуси сказал министру образования Иванцу провести нормальные вступительные экзамены.