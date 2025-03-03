Лукашенко: экс-глава МВД и помощник президента Караев возглавит Гродненскую область

При назначении Караева, Лукашенко заметил, что его кандидатура «может и не отлично», но сказал, что пусть он исполняет обязанности главы Гродненщины и контролирует область. Экс-главе Гродненского облисполкома Владимиру Каранику президент поручил помогать при необходимости. Но еще он охарактеризовал Караева, как исполнительного человека.