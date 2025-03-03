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Две школы в Севастополе закроют на карантин с 4 марта

В Севастополе еще две школы из-за ОРВИ будут переведены на дистанционное обучение.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе с 4 марта в связи с эпидемиологической ситуацией еще две школы перейдут на дистанционное обучение. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам аппаратного совещания в правительстве города.

В настоящее время в городе уже 19 учебных заведений полностью перешли на дистанционное обучение. Кроме того, еще две школы — № 14 и № 23 — приблизились к эпидемиологическому порогу, поэтому с завтрашнего дня они также перейдут на удаленное обучение на неделю.

«Вместе с этим уже наблюдается снижение заболеваемости среди детей. В связи с этим четыре школы с 5 марта возвращаются к очной форме», — отметил губернатор.

Ожидается, что к пятнице школы, которые были переведены на дистанционное обучение на прошлой неделе, вернутся к традиционному формату занятий.

образование