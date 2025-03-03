Две школы в Севастополе закроют на карантин с 4 марта

В настоящее время в городе уже 19 учебных заведений полностью перешли на дистанционное обучение. Кроме того, еще две школы — № 14 и № 23 — приблизились к эпидемиологическому порогу, поэтому с завтрашнего дня они также перейдут на удаленное обучение на неделю.