Как правильно принимать яблочный уксус, чтобы не навредить своему здоровью

Яблочный уксус — продукт, который активно используют не только для приготовления разных блюд, но и для укрепления здоровья. В чем его полезные свойства, какие у него противопоказания и как правильно применять натуральный яблочный уксус в своем рационе — в материале «Газеты.Ru».
Что такое яблочный уксус.
Яблочный уксус — это результат ферментации яблочного сока. Он применяется в медицине, косметологии и кулинарии. По словам нутрициолога и парафармацевта Юлии Поповой, яблочный уксус известен еще со времен Вавилона и древнего Египта, первые упоминания о нем встречаются примерно за 5 тыс. лет до нашей эры. Уже тогда люди оценили его лечебные свойства и приятный вкус.
«Популярность яблочного уксуса связана с доступностью и многочисленными заявлениями о его пользе для здоровья. Однако не все из них подтверждены наукой, а неправильное применение может навредить», — рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
Полезные свойства яблочного уксуса.
Как рассказала Зарема Тен, основные активные компоненты продукта — уксусная кислота (5−6%), а также витамины группы B, калий, магний и полифенолы.
По словам врача, яблочный уксус:
* Замедляет всасывание углеводов и улучшает чувствительность к инсулину. Исследование Diabetes Care (2004) показало, что употребление 1 ст. л. уксуса перед едой снижает скачки глюкозы на 34% у людей с инсулинорезистентностью.
Среди полезных свойств яблочного уксуса нутрициолог Юлия Попова выделила следующие:
* Природные ферменты в яблочном уксусе помогают улучшить пищеварение, нормализовать кислотность, справиться с изжогой.
«Однако, важно понимать, что уксус — это вспомогательный инструмент в управлении здоровьем, его употребление никак не может заменить необходимое лечение», — подчеркнула Юлия Попова.
Вредные свойства яблочного уксуса и противопоказания для его применения.
Яблочный уксус — не панацея, обращает внимание Зарема Тен. Его неконтролируемое применение может привести к различным нарушениям.
Вредные свойства яблочного уксуса.
* Кислота разрушает защитный слой зубов, повышая риск кариеса. Поэтому если вы решили применять яблочный уксус в виде добавки к воде, рекомендовано пить такой раствор через трубочку и полоскать рот водой.
Не советует бездумно увлекаться этим полезным, но не самым безобидным продуктом и Юлия Попова. Нужно крайне осторожно употреблять уксус, как и прочие кислоты, при наличии таких диагнозов, как:
* гастрит с повышенной кислотностью, язвенные болезни ЖКТ, колиты;
Подбирать соотношение уксуса и воды нужно с оглядкой на самочувствие и состояние здоровья.
Важно! Нельзя пить яблочный уксус в чистом виде, не разбавляя его водой.
Как выбрать качественный яблочный уксус.
Чтобы получить максимум пользы от этого продукта, Юлия Попова советует выбирать нефильтрованный и непастеризованный уксус, который не подвергался дополнительной обработке и сохранил все свои качества.
«Приобретайте товар в стеклянной таре, ведь при контакте с пластиком в уксус может перейти содержащийся в нем бисфенол», — подчеркнула нутрициолог.
Эксперты рекомендуют выбирать нефильтрованный уксус с пометкой «с матерью»/ «with the morther». Это означает, что в нем присутствует биопленка из бактерий и дрожжей. Визуально яблочный уксус может быть умеренно прозрачным или чуть мутноватым за счет естественного осадка. На дне допустимы темные хлопья или сгусток — та самая уксусная «матка», которая со временем может погрузиться на дно посуды. Также может быть немного пузырьков или пены на поверхности. Цвет желтый, насыщенный разных оттенков.
«Качественный уксус имеет свежий яблочный аромат и приятный сладко-кислый вкус. Хранить уксус можно в холодильнике или прохладном темном месте», — отмечает Юлия Попова.
Как использовать яблочный уксус в кулинарии.
Яблочный уксус используется при приготовлении множества блюд. Это отличный помощник хозяек в кулинарии.
Варианты применения яблочного уксуса в кулинарии:
* Заправка для салата.
Рецепты.
~Маринад для мяса, птицы, рыбы~
Смешать 3 ст. л. яблочного уксуса, 1 ч. л. горчицы, 2 ст. л. растительного масла, молотую паприку, сушеные или измельченные травы (розмарин, орегано, укроп, фенхель). Смазать маринадом мясо, дать пропитаться 20−30 минут.
~Заправка для зеленых салатов~
Смешать 3 ст. л. яблочного уксуса, 1 ч. л. жидкого меда, 1 ч. л. горчицы, 5 ст. л. оливкового масла. Прекрасно подходит к салатам с зеленью, яйцами, отварной птицей.
~Дрессинг для десертов~
Смешать 3 ст. л. яблочного уксуса, 3 ст. л. жидкого меда, 1 ч. л. корицы, 1 ч. л. мускатного ореха, ванилин на кончике ножа. Этим соусом тонкой струйкой можно поливать пироги, торты, добавлять в натуральный йогурт или творог.
~Детокс-напиток~
Смешать 1 ч. л. уксуса + 200 мл воды + 1 ч. л. меда + долька имбиря. Пить утром за 20 минут до завтрака.
~Веганский майонез~
Взбить блендером 100 мл соевого молока, 2 ст. л. уксуса, 1 ч. л. горчицы, 200 мл растительного масла.
Также натуральным яблочным уксусом можно заменить специальный уксус для приготовления роллов.
Как использовать яблочный уксус для оздоровления.
Для улучшения пищеварения, нормализации кислотности желудка, снижения патогенной нагрузки в кишечнике.
* На 1 стакан теплой воды добавить 1 ч. л. ложку уксуса.
При варикозном расширении вен.
* Неразведенным яблочным уксусом смазывают ноги.
Для поддержки сердечно-сосудистой системы, снижения холестерина, коррекции лишнего веса, профилактики и лечения респираторных заболеваний.
* Смешать 1 стакан яблочного нефильтрованного уксуса, 1 стакан натурального меда и 5 крупных долек чеснока, измельченного с помощью давилки или ножа. Дать настояться в холодильнике три-пять дней.