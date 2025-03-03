Как правильно принимать яблочный уксус, чтобы не навредить своему здоровью

Эксперты рекомендуют выбирать нефильтрованный уксус с пометкой «с матерью»/ «with the morther». Это означает, что в нем присутствует биопленка из бактерий и дрожжей. Визуально яблочный уксус может быть умеренно прозрачным или чуть мутноватым за счет естественного осадка. На дне допустимы темные хлопья или сгусток — та самая уксусная «матка», которая со временем может погрузиться на дно посуды. Также может быть немного пузырьков или пены на поверхности. Цвет желтый, насыщенный разных оттенков.