Вопрос о вывозе мусора до 7 утра обсудят в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону и.о. главы администрации города Александр Скрябин поднял вопрос о своевременном вывозе мусора вдоль дорог. Чиновник затронул тему в ходе планерного совещания.
— Утром едешь, и около каждого жбана стоят пакеты с мусором. Это у всех одновременно? У меня предложение поработать с подрядчиком, чтобы до 7 утра пакеты были убраны, — сказал Александр Скрябин.
Руководитель городской администрации отметил, что мусор вывозится организовано, но следует ужесточить контроль за графиком, чтобы не было визуального загрязнения улиц. Проработать ситуацию должен заместитель главы администрации по ЖКХ Станислав Марченко.
Ранее жителям донской столицы напомнили о легальной свалке для строительного мусора.