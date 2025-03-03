Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вопрос о вывозе мусора до 7 утра обсудят в Ростове-на-Дону

И.о. главы администрации Ростова потребовал вывозить мусор с улиц до 7 утра.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону и.о. главы администрации города Александр Скрябин поднял вопрос о своевременном вывозе мусора вдоль дорог. Чиновник затронул тему в ходе планерного совещания.

— Утром едешь, и около каждого жбана стоят пакеты с мусором. Это у всех одновременно? У меня предложение поработать с подрядчиком, чтобы до 7 утра пакеты были убраны, — сказал Александр Скрябин.

Руководитель городской администрации отметил, что мусор вывозится организовано, но следует ужесточить контроль за графиком, чтобы не было визуального загрязнения улиц. Проработать ситуацию должен заместитель главы администрации по ЖКХ Станислав Марченко.

Ранее жителям донской столицы напомнили о легальной свалке для строительного мусора.