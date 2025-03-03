Неожиданный маршрут дрейфа льдины затруднит ротацию состава экспедиции СП-42

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Участников стартовавшей в сентябре 2024 года экспедиции «Северный полюс — 42», проходящей на единственной в мире ледостойкой самодвижущейся платформе (ЛСП), сносит дрейфом на восток, а не на запад, как предполагалось. Об этом рассказал журналистам директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров, отметив, что такая ситуация, с одной стороны, усложнит ротацию, а с другой — поможет собрать пласт научных данных в тех районах, где российские исследователи не были с 2007 года.
«Мы готовим авиационную ротацию, однако есть некоторые особенности. Экспедиция “Северный полюс — 42” стартовала примерно там же, где и прошлогодняя экспедиция “Северный полюс — 41”, в районе Новосибирских островов. Но в настоящий момент нашу плавучую обсерваторию сносит не на запад, как мы предполагали, а на восток. С одной стороны, это обеспечивает некоторые сложности при подготовке ротации, поскольку мы находимся на большом расстоянии от аэропортов. С другой стороны — мы попадаем в этот восточный сектор Арктики, он важен с точки зрения науки, ведь последний раз мы были в этом районе в 2007 году», — подчеркнул Макаров.
По его словам, в этом районе особенно хорошо видно влияние тихоокеанских вод на Северный Ледовитый океан. Макаров также уточнил, что наши представления о дрейфе льда, о его эволюции и развитии от сезона к сезону нуждаются в постоянном обновлении путем исследований Арктики. Особенно, по мнению директора ААНИИ, это важно теперь, когда ледовая обстановка может довольно серьезно меняться за весьма непродолжительное время, что в свою очередь напрямую сказывается на работе Северного морского пути — одной из главных экономических артерий России.
Об экспедиции.
Первая в мире ЛСП «Северный полюс» предназначена для круглогодичных экспедиций в северных широтах Северного Ледовитого океана, она способна без привлечения ледокола прибывать к месту проведения работ, дрейфовать в акватории до двух лет и возвращаться в порт. Платформа может принимать на борту вертолеты типа Ми-8АМТ (Ми-171) и обеспечивать комфортную и безопасную работу при температуре минус 50 градусов и при влажности 85%. Скорость «Северного полюса» составляет не менее 10 узлов. Судно рассчитано на 14 человек экипажа и 34 человека научного персонала. Водоизмещение платформы — более 10 тыс. тонн. Платформа оснащена бортовым научным комплексом из 15 лабораторий, мобильным полевым лагерем для размещения на льдинах.