Неожиданный маршрут дрейфа льдины затруднит ротацию состава экспедиции СП-42

«Мы готовим авиационную ротацию, однако есть некоторые особенности. Экспедиция “Северный полюс — 42” стартовала примерно там же, где и прошлогодняя экспедиция “Северный полюс — 41”, в районе Новосибирских островов. Но в настоящий момент нашу плавучую обсерваторию сносит не на запад, как мы предполагали, а на восток. С одной стороны, это обеспечивает некоторые сложности при подготовке ротации, поскольку мы находимся на большом расстоянии от аэропортов. С другой стороны — мы попадаем в этот восточный сектор Арктики, он важен с точки зрения науки, ведь последний раз мы были в этом районе в 2007 году», — подчеркнул Макаров.