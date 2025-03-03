31690 ВИЧ-инфицированных людей зарегистрированы в Иркутской области

По данным на 1 марта 2025 года, в Иркутской области зарегистрированы 31690 ВИЧ-инфицированных жителей. Регион находится на втором месте по заболеваемости в Сибири.
— В числе вновь выявленных преобладают лица 30−39 лет, — отмечают в Управлении Роспотребнадзора по Приангарью. — Основным фактором заражения являются сексуальные контакты без средств индивидуальной защиты — 89,2%.
Тем временем в Сибирском федеральном округе на 1 января 2025 года выявлено 346628 больных ВИЧ.
Напомним, инфекция, попадая в организм, долгое время не проявляется. Обнаружить ее можно при лабораторном обследовании. Сдавать кровь необходимо через 3−6 месяцев после предполагаемого момента заражения.