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31690 ВИЧ-инфицированных людей зарегистрированы в Иркутской области

Главная причина — незащищенные половые акты.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

По данным на 1 марта 2025 года, в Иркутской области зарегистрированы 31690 ВИЧ-инфицированных жителей. Регион находится на втором месте по заболеваемости в Сибири.

— В числе вновь выявленных преобладают лица 30−39 лет, — отмечают в Управлении Роспотребнадзора по Приангарью. — Основным фактором заражения являются сексуальные контакты без средств индивидуальной защиты — 89,2%.

Тем временем в Сибирском федеральном округе на 1 января 2025 года выявлено 346628 больных ВИЧ.

Напомним, инфекция, попадая в организм, долгое время не проявляется. Обнаружить ее можно при лабораторном обследовании. Сдавать кровь необходимо через 3−6 месяцев после предполагаемого момента заражения.