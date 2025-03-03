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В Омской области решили сохранить коронавирусные ограничения

Режим повышенной готовности в регионе продлен еще на два месяца.

Источник: Комсомольская правда

В Омске еще на два месяца, до 27 апреля, продлен режим повышенной готовности по ковиду. Соответствующее распоряжение и.о. губернатора Рустама Мингазова опубликовано на портале правовых актов.

Напомним, впервые режим повышенной готовности по коронавирусу был введен в Омской области в 2020 году с началом эпидемии и с тех пор неоднократно продлялся. Срок окончания действия предыдущего продления заканчивался 28 февраля, однако отменить режим повышенной готовности не стали.

По данным портала «Объясняем.РФ», за неделю 17 по 23 февраля в Омской области было выявлено всего 35 заболевших новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 38 человек, умерших нет.