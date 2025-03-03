В Омской области решили сохранить коронавирусные ограничения

Напомним, впервые режим повышенной готовности по коронавирусу был введен в Омской области в 2020 году с началом эпидемии и с тех пор неоднократно продлялся. Срок окончания действия предыдущего продления заканчивался 28 февраля, однако отменить режим повышенной готовности не стали.