Президент Беларуси Лукашенко запретил кричать, ругаться матом и бить по голове членов правительства, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Во время кадровых назначений Александр Лукашенко поручил Николаю Снопкову, назначенному первым заместителем премьер-министра и возглавившему по решению президента экономический блок, как надо работать с новым-старым правительством.
Так, Лукашенко поручил Снопкову работать аккуратно, подчеркнул, что члены правительства — это «дети президента», назначенные президентом, на которых кричать нельзя.
— Поэтому бить по голове их нельзя, матом ругаться на них нельзя и даже кричать на них нельзя. Только если за пределами кабинета по-мужски, — предупредил белорусский лидер.
Также Александр Лукашенко рассказал, как проверяли новых членов правительства перед назначением: «На всех вас получены заключения».
Еще белорусский лидер заявил о нареканиях на систему здравоохранения: «Не тот человек пришел».