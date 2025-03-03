В Перми на работе скончался доцент медуниверситета: потерял сознание и перестал дышать

По словам замруководителя инспекции ведомства Павла Бахтагареева, сейчас формируется комиссия по расследованию несчастного случая. Она должна установить обстоятельства и причины происшествия. Также в вузе проведут правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, его режимом труда и отдыха. Кроме того, комиссия запросит результаты судебно-медицинской экспертизы.