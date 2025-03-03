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В Перми на работе скончался доцент медуниверситета: потерял сознание и перестал дышать

ПЕРМЬ, 3 марта, ФедералПресс. В Перми во время работы скоропостижно скончался доцент кафедры факультетской хирургии медицинского университета имени Вагнера. Прибывшие на место фельдшеры не смогли его откачать.

«Утром 3 марта в кабинете административного корпуса работник во время беседы потерял сознание, упал на пол и перестал дышать. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи пыталась его реанимировать, но безуспешно. Медики констатировали смерть», — сообщили в госинспекции труда в Пермском крае.

По словам замруководителя инспекции ведомства Павла Бахтагареева, сейчас формируется комиссия по расследованию несчастного случая. Она должна установить обстоятельства и причины происшествия. Также в вузе проведут правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, его режимом труда и отдыха. Кроме того, комиссия запросит результаты судебно-медицинской экспертизы.

В Пермском медуниверситете не смогли предоставить оперативный комментарий по поводу смерти работника. «ФедералПресс» отправил в пресс-службу вуза запрос.

Напомним, ранее «ФедералПресс» писал, что в феврале медсестра умерла после рабочей смены в детской клинической больнице № 13 Перми. Женщину 1971 года рождения обнаружили с признаками клинической смерти утром 14 февраля после рабочей смены. Инцидент произошел в отделении паллиативной медицинской помощи детского хосписа, который находится на улице Бушмакина, 19. Тело медсестры обнаружили в раздевалке медучреждения. Расследованием обстоятельств сейчас занимается краевая госинспекция труда.