В Крыму построят 20 школ и детских садов

Так, три школы построят в Симферополе. В частности, образовательные учреждения появятся в Новониколаевском и Марьино. Каждое из них будет рассчитано на 500 мест. Кроме того, в Луговом построят школу на 350 мест. В Симферопольском районе появится образовательное учреждение на 600 мест, в Феодосии — на 800, в Судаке — на 250 мест, в Керчи — на 825, в Ленинском районе — на 500, а в Бахчисарайском — на 600 мест.