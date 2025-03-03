Закабанную мечеть в Казани планируют реконструировать

«В планах — Закабанная мечеть, которая требует достаточно серьезного вмешательства, именно реконструкции», — рассказал Гущин.
Проектирование шло на средства из федерального бюджета, за счет Минкультуры РФ, в рамках программы «Историческая память». Уже стоит вопрос о лимитах финансирования.
«Я сейчас не говорю, что работы начнутся, но мы идем по пути, чтобы эти работы как можно быстрее начались», — пояснил Гущин.
На данный момент финансирование пока не открыто.
Ранее комитет по охране ОКН провел пресс-тур для СМИ, где показал ход реконструкции мечети в селе Айбаш.