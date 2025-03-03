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«Вас вижу прежде всего». Лукашенко назвал первого вице-премьера Снопкова «бельмом на глазу»

Лукашенко сказал, что первый вице-премьер Снопков у него, «как бельмо на глазу».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Лукашенко назвал первого заместителя премьер-министра Николая Снопкова «бельмом на глазу», сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, во время кадровых назначений Александр Лукашенко заметил, что Николай Снопков у него «как бельмо на глазу». Так как его он видит прежде всего.

— Вы же знаете, что вы у меня всегда, как бельмо на глазу. Кого-кого, а я вас вижу прежде всего, — подчеркнул глава Беларуси.

Затем еще президент заметил, что у первого заместителя премьера большие полномочия, самостоятельность, а также хорошие характеристики.

— Вы за время работы в правительстве стали, ну, совершенно другим человеком, — отметил он.

И добавил, что очень рассчитывает на первого зампремьера в этом новом-старом правительстве.

— Надеюсь, мы получим хороший эффект, — заключил президент.

Но еще Александр Лукашенко запретил кричать, ругаться матом и бить по голове членов правительства.

Также глава страны рассказал, как проверяли новых членов правительства перед назначением: «На всех вас получены заключения».