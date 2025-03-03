«Вас вижу прежде всего». Лукашенко назвал первого вице-премьера Снопкова «бельмом на глазу»

Президент Беларуси Лукашенко назвал первого заместителя премьер-министра Николая Снопкова «бельмом на глазу», сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, во время кадровых назначений Александр Лукашенко заметил, что Николай Снопков у него «как бельмо на глазу». Так как его он видит прежде всего.
— Вы же знаете, что вы у меня всегда, как бельмо на глазу. Кого-кого, а я вас вижу прежде всего, — подчеркнул глава Беларуси.
Затем еще президент заметил, что у первого заместителя премьера большие полномочия, самостоятельность, а также хорошие характеристики.
— Вы за время работы в правительстве стали, ну, совершенно другим человеком, — отметил он.
И добавил, что очень рассчитывает на первого зампремьера в этом новом-старом правительстве.
— Надеюсь, мы получим хороший эффект, — заключил президент.
Но еще Александр Лукашенко запретил кричать, ругаться матом и бить по голове членов правительства.
Также глава страны рассказал, как проверяли новых членов правительства перед назначением: «На всех вас получены заключения».