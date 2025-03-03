Иркутские керлингисты завоевали медали на Международных соревнованиях

В составах сборных команд России спортсмены из Приангарья заняли 1-е и 2-е места на Международных соревнованиях по керлингу. В том числе Валерия Денисенко, Алина Фахуртдинова, Кирилл Палагней и Роман Кинаш. Они являются мастерами спорта России и не в первый раз успешно выступают на важных турнирах.