Иркутские керлингисты завоевали медали на Международных соревнованиях

В составах сборных команд России спортсмены из Приангарья заняли 1-е и 2-е места на Международных соревнованиях по керлингу. В том числе Валерия Денисенко, Алина Фахуртдинова, Кирилл Палагней и Роман Кинаш. Они являются мастерами спорта России и не в первый раз успешно выступают на важных турнирах.
Соревнования проходили в Москве. В турнире участвовали сильнейшие сборные команды страны, команды из регионов, а также спортсмены Турции и Беларуси.
Впереди у наших керлингистов первенства России среди юниоров и юниорок до 22 лет, эти соревнования состоятся в марте. Уже в апреле пройдут чемпионаты страны среди мужских и женских команд. В начале мая молодые люди будут играть на домашнем льду на чемпионате России среди смешанных команд в Иркутске.
Напомним, авиакомпания, на чьих рейсах «не хватило места» сразу нескольким пассажирам, наказана по инициативе Новосибирской транспортной прокуратуры. В ноябре и декабре 2024 года из-за сбоя в системе бронирования перевозчика 8 человек не смогли улететь из международного аэропорта «Толмачево» в Красноярск, Улан-Удэ и Иркутск.