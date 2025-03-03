Облавы на безбилетников пройдут в нижегородских автобусах

Об этом рассказали в «Центре развития транспортных систем». В ведомстве раскрыли подробности предстоящих облав на «зайцев». В частности, в связи с введением системы брутто-контрактов штат контролёров на маршрутах ОТ будет увеличен. По итогам февраля больше всего безбилетных пассажиров выявили на нижегородских А-90, А-43, А-40, на А-1, а также на Э-1. Кроме того, «зайцев» также ловили на трамвайных маршрутах № 6, 7 и 27.