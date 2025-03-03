В Омском УФАС завели на банк «дело о хвастовстве»

Омское УФАС заподозрило АО «Альфа-Банк» в нарушении федерального закона «О рекламе». Поводом стала реклама банка. В аудиоролике кредитного учреждения заявлялось, что это лучший банк для бизнеса и здесь для него действует лучшая программа лояльности. В Омском УФАС сочли рекламу необъективной.
«В рекламе отсутствует конкретный критерий, по которому осуществляется сравнение АО “Альфа-Банк” с другими банками и программами. Такая реклама может ввести в заблуждение потребителей», — пояснили в ведомстве.
Если нарушение закона «О рекламе» подтвердится, к банку применят меры административного воздействия.
Ранее мы писали о том, за что омские антимонопольщики оштрафовали «АТБ Банк».