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В Омском УФАС завели на банк «дело о хвастовстве»

В рекламе кредитное учреждение заявило, что является лучшим для бизнеса.

Источник: Комсомольская правда

Омское УФАС заподозрило АО «Альфа-Банк» в нарушении федерального закона «О рекламе». Поводом стала реклама банка. В аудиоролике кредитного учреждения заявлялось, что это лучший банк для бизнеса и здесь для него действует лучшая программа лояльности. В Омском УФАС сочли рекламу необъективной.

«В рекламе отсутствует конкретный критерий, по которому осуществляется сравнение АО “Альфа-Банк” с другими банками и программами. Такая реклама может ввести в заблуждение потребителей», — пояснили в ведомстве.

Если нарушение закона «О рекламе» подтвердится, к банку применят меры административного воздействия.

Ранее мы писали о том, за что омские антимонопольщики оштрафовали «АТБ Банк».