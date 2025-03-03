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Штормовое предупреждение: в Казахстане резко испортится погода

Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях сохраняется до 20:00 4 марта.

Сейчас в Ричмонде: +2° 3 м/с 47% 766 мм рт. ст. +2°
Источник: Unsplash

Снег и метель прогнозируются в Астане и области Абай.

Также снег, метель и ветер — в Павлодарской области.

Снег, метель, туман и ветер — в Шымкенте, СКО, Туркестанской, Костанайской и Акмолинской областях.

В ВКО в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени. Также прогнозируется туман.

Жетісу, Ұлытау, Жамбылская области:

  • В ночь на 4 марта в этих регионах ожидаются снегопады и сильные осадки. В горных районах усилится снег, возможен гололед и низовая метель.
  • На востоке, юге и в горных районах усилится туман.
  • Ветер будет сильным с порывами 15−28 м/с.

Атырауская область:

  • Снегопады начнутся в ночь на 4 марта. В течение дня осадки будут продолжаться, а также возможно гололед и низовая метель.

Карагандинская область:

  • В Караганде и соседних районах с 4 марта ожидаются снегопады, низовая метель и туман. Порывы ветра могут достигать 18 м/с.

Мангистауская область:

  • Снег и дождь, сильный мороз и гололед на севере и центре региона. В Актау также возможно гололедное покрытие на дорогах.

Алматинская область:

  • В горных районах и на юге возможен туман и гололедица. В Алматы и Конаеве также предупреждают о гололедице и сильном ветре, порывы до 18 м/с.

Кызылординская область:

  • В связи с ослаблением ледовых явлений на реке Сырдария прогнозируется повышение уровня воды и угроза подтопления пойменных участков и некоторых населенных пунктов.
  • Также прогнозируются снег, метель, туман, гололед и ветер.

Советы для населения:

  • Погодные условия требуют осторожности. Следует избегать путешествий по горным районам и на участках дорог, где возможен гололед.
  • Рекомендуется соблюдать меры безопасности, быть внимательными на дорогах и избегать выхода на улицу в плохую погоду, если это возможно.