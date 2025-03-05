Ответы на кроссворд на 4 марта 2025: интересные факты про Антонио Вивальди

Паолина Жиро была постоянной спутницей Антонио Вивальди так же, как и ее сестра, оперная певица Анна Жиро. Паолина выполняла функции медицинской сестры, ухаживая за композитором, который страдал бронхиальной астмой. После трех лет работы в Мантуе Вивальди вернулся в Венецию вместе с Анной и Паолиной. Обе сестры жили в доме Вивальди и сопровождали его в поездках. Близкое общение священника с двумя женщинами, а также сопутствующие этому слухи и домыслы, привели к обострению отношений Вивальди с церковной знатью. В 1738 году кардинал-архиепископ Феррары запретил Вивальди въезд в город и проведение богослужений, мотивируя это «неподобающим» поведением композитора.