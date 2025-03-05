Ответы на кроссворд на 4 марта 2025: интересные факты про Антонио Вивальди

По горизонтали:
1. Жиро
Вивальди в своих письмах к драматургу Карло Гольдони называет Анну Жиро своей «прилежной ученицей», что говорит о его вкладе в ее карьеру оперной певицы. Исследователи полагают, что именно Вивальди сыграл ключевую роль, так как итальянские композиторы опер того времени знали все тонкости вокальных техник. В отзывах современников Анна предстает искусной и проникновенной певицей с приятным, хотя и ограниченным, диапазоном голоса.
2. Руссо
В 1725 году в Амстердаме был опубликован цикл из 12 концертов Вивальди «Спор Гармонии с Изобретением», созданный около 1720 года. Особую известность получили первые четыре концерта, «Четыре времени года», которые уже тогда поражали слушателей новаторством и страстностью. Жан-Жак Руссо, работавший во французском посольстве в Венеции, был поклонником Вивальди и исполнял некоторые произведения из этого цикла на флейте.
3. Венеция
Антонио Вивальди родился 4 марта 1678 года в Венеции, когда город еще был столицей Венецианской республики.
4. Бах
Влияние Вивальди на музыкальный мир было огромным, особенно среди итальянских и немецких композиторов. Стиль Вивальди глубоко проник в творчество Иоганна Себастьяна Баха, став неотъемлемой частью его музыкального языка. Свидетельством этого является переложение Бахом ряда произведений Вивальди, включая шесть концертов для клавира соло, три для органа и концерт для четырех клавесинов, струнных и баса континуо (BWV 1065), основанный на концерте для четырех скрипок, двух альтов, виолончели и бассо континуо.
5. Весна
Вивальди создал цикл из четырех скрипичных концертов, известных как «Четыре времени года», каждый из которых посвящен определенному времени года и передает соответствующие образы. Примечательно, что три концерта цикла отличаются оригинальностью, в то время как первый, «Весна», использует мотивы Sinfonia из первого акта его оперы «Джустино». Считается, что вдохновением для этих концертов послужили пейзажи окрестностей Мантуи. Каждый концерт сопровождается сонетом, предположительно написанным Вивальди для описания музыкальных образов. Цикл был опубликован в Амстердаме в 1725 году.
6. Фредерик
В 1709 году Антонио Вивальди был представлен датскому королю Фредерику IV, которому позднее посвятил цикл из 12 скрипичных сонат.
По вертикали:
1. Карл
Цикл концертов «La Cetra» («Цитра») Вивальди посвятил императору Священной Римской империи Карлу VI. В 1728 году Вивальди встретился с императором в Триесте, где тот наблюдал за строительством нового порта. Карл VI был настолько впечатлен музыкой Вивальди, что, по преданию, уделил композитору больше времени за одну встречу, чем своим министрам за два года. За свои заслуги Вивальди был удостоен рыцарского звания и награжден золотой медалью, а также получил приглашение в Вену. В ответ Вивальди преподнес императору рукописную копию «La Cetra».
2. Опера
Вивальди начал свой творческий путь как оперный композитор. Его прогрессивный оперный стиль, тем не менее, вызывал критику со стороны приверженцев консервативных взглядов. Наибольшую популярность получили оперы «La Costanza trionfante» («Постоянство, торжествующее над любовью и ненавистью») и «Farnace» («Фарначе»), каждая из которых была поставлена по шесть раз.
3. Священник
Желание Вивальди стать священником соответствовало распространенной в Италии того времени практике совмещения духовной и музыкальной карьеры. Вскоре после рукоположения в 1704 году Вивальди был освобожден от проведения мессы по причине проблем со здоровьем. Проведя службу всего несколько раз, Вивальди отказался от своих церковных обязанностей, хотя и сохранил статус священнослужителя.
Интересные факты об Антонио Вивальди:
В 1703 году Антонио Вивальди получил должность «мастера скрипки» в венецианском «Pio Ospedale della Pieta» — учреждении, которое занималось воспитанием и образованием брошенных детей и сирот. Воспитанники «Ospedale» получали разностороннее образование: мальчики обучались ремеслам и покидали учреждение в 15 лет, а девочки, помимо общего образования, получали музыкальное. Наиболее талантливые девушки оставались в «Ospedale» и становились членами знаменитого оркестра и хора. 25-летний Вивальди, уже известный как композитор и скрипач-виртуоз, проработал в «Ospedale» тридцать лет, сочиняя там свои наиболее значимые произведения. Одной из его самых талантливых учениц была скрипачка Анна Мария даль Виолин.
Паолина Жиро была постоянной спутницей Антонио Вивальди так же, как и ее сестра, оперная певица Анна Жиро. Паолина выполняла функции медицинской сестры, ухаживая за композитором, который страдал бронхиальной астмой. После трех лет работы в Мантуе Вивальди вернулся в Венецию вместе с Анной и Паолиной. Обе сестры жили в доме Вивальди и сопровождали его в поездках. Близкое общение священника с двумя женщинами, а также сопутствующие этому слухи и домыслы, привели к обострению отношений Вивальди с церковной знатью. В 1738 году кардинал-архиепископ Феррары запретил Вивальди въезд в город и проведение богослужений, мотивируя это «неподобающим» поведением композитора.
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