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Две уфимские улицы перекрыли на 11 дней из-за строительства газопровода

В Уфе до 14 марта перекрыли улицы Чудскую и Уфимское шоссе.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на 11 дней перекрыли две улицы. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Речь идет об улице Чудской и участке напротив дома № 17 по Уфимскому шоссе. Причина ограничений — строительство наружного газопровода.

Жителей столицы Башкирии власти города просят отнестись с пониманием к ограничительным мерам и рекомендуют заранее планировать свой маршрут.

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