Две уфимские улицы перекрыли на 11 дней из-за строительства газопровода

В Уфе на 11 дней перекрыли две улицы. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
Речь идет об улице Чудской и участке напротив дома № 17 по Уфимскому шоссе. Причина ограничений — строительство наружного газопровода.
Жителей столицы Башкирии власти города просят отнестись с пониманием к ограничительным мерам и рекомендуют заранее планировать свой маршрут.
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