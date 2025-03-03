Станция Русская в Антарктиде после модернизации перейдет на круглогодичную работу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Станция Русская в Западной Антарктиде перейдет на круглогодичный режим работы после модернизации. Об этом сообщил на пресс-конференции директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров.
«У нас в стратегии записана необходимость модернизации этой станции и переход ее в круглогодичный режим. Там за последние годы количество научных программ резко увеличилось. Думаю, в ближайшие дни ребята смогут выбрать место для будущей станции в этом регионе, там сейчас активно работает наш сотрудник», — сказал Макаров.
Он добавил, что ААНИИ работает над комплексной программой модернизации всей научной инфраструктуры в Арктике и Антарктике, «чтобы не просто соответствовать мировым стандартам, но и сохранять лидерство, быть “законодателями мод” в большом количестве направлений».
Станция Русская основана в Западной Антарктиде на побережье Земли Мэри Бэрд в 1980 году, до этого попытки открыть там станцию предпринимались с 1973 года, но этому мешала сильная метель с ураганной скоростью ветра. Через 10 лет работы, в 1990 году, станция была законсервирована из-за недостатка финансирования антарктических исследований. Сейчас станция работает в режиме сезонной базы и периодически посещается участниками антарктических экспедиций.
В районе базы Русская происходит «сложение» сильных циклонических ветров северо-восточного направления и ветров юго-восточного направления. В результате этого эффекта ветер усиливается до ураганного, из-за чего это место приобрело славу Полюса ветров. Скорость ветра здесь 264 дня в году превышает 15 м/с, 136 дней — 30 м/с, максимальная зарегистрированная скорость ветра в этом месте составила 78 м/с.