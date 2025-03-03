Беременные женщины в Ростовской области стали чаще отказываться от абортов

В Ростовской области беременные женщины стали чаще отказываться от аборта. Об этом говорится в отчете донского министерства здравоохранения за 2024 год.
Оказалось, в прошлом году 2134 жительницы Дона обратились в областные медорганизации с желанием прервать беременность. 99,9% женщин, находившихся в неопределенности по поводу родов, были направлены в кабинеты медико-социальной поддержки. В итоге сохранить малышей решили 707 женщин (33,1%).
Отметим в 2023 году на дополнительные консультации по поводу прерывания беременности направили 99,8% обратившихся. После обстоятельных бесед мамами захотели стать 540 женщин (24,1%).
Добавим, всего за прошедший год родились немногим более 32 тысяч детей, из которых 50 двоен и две тройни появились на свет по программам ЭКО. При этом с января по декабрь 2024 года на Дону умерли 115 новорожденных малышей.