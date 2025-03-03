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На дефицит учителей начальных классов обратили внимание в Крыму

В Крыму не хватает учителей начальных классов.

Источник: Комсомольская правда

В республике ежегодно в первый класс идут порядка 24 тысяч школьников. Именно поэтому востребованы учителя начальных классов. Директор лицея «Крымской весны» Наталья Гончарова в эфире «Радио Крым» отметила нехватку педагогов.

«Расширение сети начальной школы, очевидно, происходит абсолютно для всех регионов Республики Крым. Поэтому на первое место [в плане дефицита кадров] я бы поставила учителей начальных классов», — отметила Наталья Гончарова.

Кроме того, по словам директора учебного учреждения, стоит вопрос и нехватки учителей информатики и математики. Надо сказать, что в этом году за парты сели больше 220 тысяч школьников.

образование