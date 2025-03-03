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Готовность системы оповещения в Сочи проверят 5 марта

В Сочи пройдет комплексная проверка системы оповещения.

Источник: Комсомольская правда

5 марта во всех районах Сочи пройдет плановая проверка системы оповещения населения. В 10:40 будут включены сирены и громкоговорители, а в 10:43 начнется трансляция проверочного сообщения на теле- и радиоканалах.

«Проверка систем оповещения — плановое мероприятие, которое проходит на региональных и муниципальных уровнях во всех субъектах России, в том числе в Сочи», — уточнил начальник управления гражданской обороны и защиты населения мэрии курорта Дмитрий Зенцов.

Звук сирен означает «Внимание всем!». Услышав его, нужно включить любой из десяти общероссийских общедоступных телевизионных каналов первого мультиплекса. Специальное сообщение также можно услышать в эфире «Радио России».

Жителей и гостей Сочи призывают сохранять спокойствие и не паниковать при запуске сирен.

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