Готовность системы оповещения в Сочи проверят 5 марта

5 марта во всех районах Сочи пройдет плановая проверка системы оповещения населения. В 10:40 будут включены сирены и громкоговорители, а в 10:43 начнется трансляция проверочного сообщения на теле- и радиоканалах.
«Проверка систем оповещения — плановое мероприятие, которое проходит на региональных и муниципальных уровнях во всех субъектах России, в том числе в Сочи», — уточнил начальник управления гражданской обороны и защиты населения мэрии курорта Дмитрий Зенцов.
Звук сирен означает «Внимание всем!». Услышав его, нужно включить любой из десяти общероссийских общедоступных телевизионных каналов первого мультиплекса. Специальное сообщение также можно услышать в эфире «Радио России».
Жителей и гостей Сочи призывают сохранять спокойствие и не паниковать при запуске сирен.