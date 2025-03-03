Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы самые популярные предметы на ЕГЭ-2025 у нижегородских выпускников

Сдать ЕГЭ в этом учебном году планируют более 13,5 тысячи нижегородцев.

Источник: Время

Более 13,5 тысячи жителей Нижегородской области планируют пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме ЕГЭ в текущем учебном году. Об этом ИА «Время Н» сообщили в министерстве образования и науки Нижегородской области.

В их числе — ученики 11-х классов школ, а также некоторые студенты учреждений среднего профессионального образования и выпускники образовательных учреждений прошлых лет.

Экзамен по русскому языку в этом году планируют сдавать более 13,1 тысячи человек, экзамен по математике профильного уровня — около 7,3 тысячи, экзамен по математике базового уровня — свыше 5,4 тысячи.

Самым популярным предметом по выбору остается обществознание: этот экзамен в 2025 году планирует сдавать почти каждый второй участник ЕГЭ (44,5%).

На втором месте по популярности — информатика: этот предмет выбрали 25% участников ЕГЭ.

«В этом году в рейтинге предпочтений участников на третье место вышла биология — ее выбрали 17,3% участников ЕГЭ, — рассказали в министерстве. — Далее по популярности идет физика (17,1% от общего числа экзаменуемых)».

5-ю и 6-ю строчки рейтинга предметов по выбору занимают история (14,7%) и иностранный язык (13,5%). За ними следуют химия (11,2%), литература (7,8%) и география (2,9%).

«Мы наблюдаем растущий интерес нижегородских школьников к дисциплинам естественнонаучного цикла, — отметил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков. — Значит, что наша молодежь нацелена на исследования, и в регионе год от года будет расти число молодых ученых».

образование