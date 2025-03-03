Названы самые популярные предметы на ЕГЭ-2025 у нижегородских выпускников

Более 13,5 тысячи жителей Нижегородской области планируют пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме ЕГЭ в текущем учебном году. Об этом ИА «Время Н» сообщили в министерстве образования и науки Нижегородской области.
В их числе — ученики 11-х классов школ, а также некоторые студенты учреждений среднего профессионального образования и выпускники образовательных учреждений прошлых лет.
Экзамен по русскому языку в этом году планируют сдавать более 13,1 тысячи человек, экзамен по математике профильного уровня — около 7,3 тысячи, экзамен по математике базового уровня — свыше 5,4 тысячи.
Самым популярным предметом по выбору остается обществознание: этот экзамен в 2025 году планирует сдавать почти каждый второй участник ЕГЭ (44,5%).
На втором месте по популярности — информатика: этот предмет выбрали 25% участников ЕГЭ.
«В этом году в рейтинге предпочтений участников на третье место вышла биология — ее выбрали 17,3% участников ЕГЭ, — рассказали в министерстве. — Далее по популярности идет физика (17,1% от общего числа экзаменуемых)».
5-ю и 6-ю строчки рейтинга предметов по выбору занимают история (14,7%) и иностранный язык (13,5%). За ними следуют химия (11,2%), литература (7,8%) и география (2,9%).
«Мы наблюдаем растущий интерес нижегородских школьников к дисциплинам естественнонаучного цикла, — отметил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков. — Значит, что наша молодежь нацелена на исследования, и в регионе год от года будет расти число молодых ученых».