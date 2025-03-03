Названы самые популярные предметы на ЕГЭ-2025 у нижегородских выпускников

«Мы наблюдаем растущий интерес нижегородских школьников к дисциплинам естественнонаучного цикла, — отметил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков. — Значит, что наша молодежь нацелена на исследования, и в регионе год от года будет расти число молодых ученых».