Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

36-летнего жителя Кумертау не могут отыскать уже почти месяц

В Башкирии 26 дней разыскивают 36-летнего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии почти месяц ведутся поиски 36-летнего Евгения Федорова из Кумертау. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

По информации волонтеров, мужчина пропал без вести 26 дней назад — 5 февраля. Его рост — 164 сантиметра, у него худощавое телосложение, черные короткие волосы и карие глаза. Был одет в черную куртку, черные штаны, черные кроссовки и светло-серую шапку.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.