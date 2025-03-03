36-летнего жителя Кумертау не могут отыскать уже почти месяц

В Башкирии почти месяц ведутся поиски 36-летнего Евгения Федорова из Кумертау. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
По информации волонтеров, мужчина пропал без вести 26 дней назад — 5 февраля. Его рост — 164 сантиметра, у него худощавое телосложение, черные короткие волосы и карие глаза. Был одет в черную куртку, черные штаны, черные кроссовки и светло-серую шапку.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
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