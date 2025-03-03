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Юрий Шалабаев сообщил о возобновлении пеших обходов города перед большой весенней уборкой

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев возобновляет пешие обходы города после зимы для оценки работ по предстоящему благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Источник: Время

Сегодня вместе с первым заместителем главы администрации Денисом Скалкиным, заместителем главы администрации Антоном Максимовым, главой администрации Нижегородского района Алексеем Рыболовлевым, начальником управления административно-технического и муниципального контроля Максимом Селезнёвым, руководителем МБУ «Центр» Виталием Ковалёвым были осмотрены улица и площадь Горького, улица Белинского и прилегающие пространства.

«Возобновил свои пешие обходы города, как всегда это делаю по весне. “Ногами” всегда нагляднее видно, что необходимо привести в порядок после зимы. Начал с крупных улиц в центре», — рассказал глава города.

Юрий Шалабаев отметил, что «прошедшая зима с контрастными температурными качелями добавила дополнительной нагрузки на инфраструктуру».

«Поэтому планируем много восстановительных и уборочных работ. Локально будем менять брусчатку, которую в том числе повредили подрядчики, содержащие определенные территории. С них будем взыскивать ущерб. Также предстоит обновить дорожные знаки и урны, заняться сухостоями и мойкой дорог и фасадов. По последним — будем также работать вместе с полицией, чтобы так называемые “граффитисты” своё “творчество” держали при себе, а не портили этим здания нашего города», — заявил мэр.