Юрий Шалабаев сообщил о возобновлении пеших обходов города перед большой весенней уборкой

Сегодня вместе с первым заместителем главы администрации Денисом Скалкиным, заместителем главы администрации Антоном Максимовым, главой администрации Нижегородского района Алексеем Рыболовлевым, начальником управления административно-технического и муниципального контроля Максимом Селезнёвым, руководителем МБУ «Центр» Виталием Ковалёвым были осмотрены улица и площадь Горького, улица Белинского и прилегающие пространства.
«Возобновил свои пешие обходы города, как всегда это делаю по весне. “Ногами” всегда нагляднее видно, что необходимо привести в порядок после зимы. Начал с крупных улиц в центре», — рассказал глава города.
Юрий Шалабаев отметил, что «прошедшая зима с контрастными температурными качелями добавила дополнительной нагрузки на инфраструктуру».
«Поэтому планируем много восстановительных и уборочных работ. Локально будем менять брусчатку, которую в том числе повредили подрядчики, содержащие определенные территории. С них будем взыскивать ущерб. Также предстоит обновить дорожные знаки и урны, заняться сухостоями и мойкой дорог и фасадов. По последним — будем также работать вместе с полицией, чтобы так называемые “граффитисты” своё “творчество” держали при себе, а не портили этим здания нашего города», — заявил мэр.