Юрий Шалабаев сообщил о возобновлении пеших обходов города перед большой весенней уборкой

«Поэтому планируем много восстановительных и уборочных работ. Локально будем менять брусчатку, которую в том числе повредили подрядчики, содержащие определенные территории. С них будем взыскивать ущерб. Также предстоит обновить дорожные знаки и урны, заняться сухостоями и мойкой дорог и фасадов. По последним — будем также работать вместе с полицией, чтобы так называемые “граффитисты” своё “творчество” держали при себе, а не портили этим здания нашего города», — заявил мэр.