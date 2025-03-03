В Екатеринбурге после капремонта открыли школу № 68

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов дал старт работе школы № 68 после завершения там капитального ремонта. Теперь учебное заведение готово принять до 1100 школьников, сообщает мэрия.
Объект находится на улице Кировградская, 40 «а». Реконструкция позволила не только модернизировать здание, но и увеличить его вместимость на два класса. Также открылись обновленные спортивный и тренажерный залы, современный пищеблок на 290 мест, библиотека с читальным залом с 35 ноутбуками, а также слесарные мастерские с передовыми фрезерными и лазерными станками с ЧПУ и актовый зал на 264 места с большим LED-экраном.
Особым архитектурным решением стал застекленный переход в спортивный зал, где установлены столы для настольного тенниса и обустроена зона отдыха для школьников. Для старшеклассников и учеников средней школы созданы специализированные кабинеты: информатики, физики, биологии, химии, оснащенные современным оборудованием, включая цифровые лаборатории и интерактивные доски с рельсовой системой.
Для младших школьников, помимо учебных классов, создано конструкторское бюро для занятий робототехникой и исследовательской деятельностью. Также в школе оборудованы кабинеты для изучения естественных наук, робототехники, 3D-моделирования и прототипирования. Для организации внеурочных занятий в школе создан медиацентр с современной студией школьного телевидения и типографией.
Напомним, капитальный ремонт школы № 68 стартовал в марте 2024 года. Школьный комплекс состоит из трех зданий, построенных в разное время: главное — в 1934 году, пристройка — в 1989 году, спортивный зал — в 1965 году.