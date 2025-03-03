В Екатеринбурге после капремонта открыли школу № 68

Объект находится на улице Кировградская, 40 «а». Реконструкция позволила не только модернизировать здание, но и увеличить его вместимость на два класса. Также открылись обновленные спортивный и тренажерный залы, современный пищеблок на 290 мест, библиотека с читальным залом с 35 ноутбуками, а также слесарные мастерские с передовыми фрезерными и лазерными станками с ЧПУ и актовый зал на 264 места с большим LED-экраном.