«Могут отслеживать человека, распознавать лица, читать номерные знаки». Глава МВД сказал про 60 тысяч умных камер по всей Беларуси

Министр внутренних дел Иван Кубраков сказал в Национальном пресс-центре Беларуси о том, что умеют 60 тысяч умных камер видеонаблюдения, работающих по всей стране.
Так, глава МВД обратил внимание, что по всей республике установлено около 60 тысяч умных камер видеонаблюдения, которые способствуют охране общественного порядка, обладая различными функциями.
— Эти камеры могут отслеживать человека, распознавать лица, читать номерные знаки, — перечислил он.
Кубраков добавил, что по всей стране созданы центры мониторинга общественной безопасности. И если белорусы не видят на улице сотрудника милиции или военнослужащего внутренних войск то, это не значит, что ситуация не контролируется.
— Ситуацию в стране мы держим под полным контролем, — констатировал он.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко предложил обновить налоговую систему.
Но еще президент запретил кричать, ругаться матом и бить по голове членов правительства.