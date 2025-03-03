В Воронеже управляющие компании борются с наледью на крышах жилых домов

На сегодняшний день работы по очистке кровель активно проводятся на улицах Красноармейская, Пушкинская, Краснознаменная, Колесниченко и других. Специалисты обращают внимание на то, что образование наледи чаще всего наблюдается на домах со скатными кровлями. В таких случаях накопившиеся снег и лед могут представлять серьезную угрозу, если не будут своевременно очищены.