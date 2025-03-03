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В Воронеже управляющие компании борются с наледью на крышах жилых домов

В Ленинском районе Воронежа продолжается работа по очистке кровель жилых домов от снега и наледи.

Управляющие компании, ответственные за обслуживание жилого фонда, принимают меры в ответ на резкие колебания температуры воздуха, которые привели к образованию наледи на крышах. Эта проблема становится особенно актуальной в зимний период, когда перепады температур создают опасные условия как для жителей, так и для прохожих.

На сегодняшний день работы по очистке кровель активно проводятся на улицах Красноармейская, Пушкинская, Краснознаменная, Колесниченко и других. Специалисты обращают внимание на то, что образование наледи чаще всего наблюдается на домах со скатными кровлями. В таких случаях накопившиеся снег и лед могут представлять серьезную угрозу, если не будут своевременно очищены.

Для выполнения этих работ управляющие компании организуют бригады специалистов, которые используют необходимое оборудование для безопасной и эффективной очистки крыш. Это важно не только для обеспечения безопасности жителей, но и для сохранения самих конструкций зданий в надлежащем состоянии.

ЖКХ