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Бывший заведующий отделением одной из уфимских поликлиник предстанет перед судом за аферу на 275 тысяч рублей

В Уфе экс-завотделением поликлиники осудят за присвоение премий 8 сотрудников.
Источник: Комсомольская правда

Завершилось расследование уголовного дела против бывшего заведующего отделением одной из поликлиник Уфы. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Башкирии, мужчину обвиняют в 23 эпизодах мошенничества.

Согласно данным следствия, в 2023—2024 годах обвиняемый начислял своим подчиненным премии, а затем вводил их в заблуждение, утверждая, что деньги нужно передать на «общественные нужды». На самом деле он присваивал эти средства и тратил их на личные цели. Таким образом мужчина похитил более 275 тысяч рублей у восьми сотрудников поликлиники.

Обвиняемый полностью признал вину и все возместил. Следствие собрало достаточные доказательства, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направили в суд для рассмотрения по существу.

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