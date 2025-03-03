Бывший заведующий отделением одной из уфимских поликлиник предстанет перед судом за аферу на 275 тысяч рублей

Согласно данным следствия, в 2023—2024 годах обвиняемый начислял своим подчиненным премии, а затем вводил их в заблуждение, утверждая, что деньги нужно передать на «общественные нужды». На самом деле он присваивал эти средства и тратил их на личные цели. Таким образом мужчина похитил более 275 тысяч рублей у восьми сотрудников поликлиники.