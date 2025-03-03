Бывший заведующий отделением одной из уфимских поликлиник предстанет перед судом за аферу на 275 тысяч рублей

Завершилось расследование уголовного дела против бывшего заведующего отделением одной из поликлиник Уфы. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Башкирии, мужчину обвиняют в 23 эпизодах мошенничества.
Согласно данным следствия, в 2023—2024 годах обвиняемый начислял своим подчиненным премии, а затем вводил их в заблуждение, утверждая, что деньги нужно передать на «общественные нужды». На самом деле он присваивал эти средства и тратил их на личные цели. Таким образом мужчина похитил более 275 тысяч рублей у восьми сотрудников поликлиники.
Обвиняемый полностью признал вину и все возместил. Следствие собрало достаточные доказательства, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направили в суд для рассмотрения по существу.
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