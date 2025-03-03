Для велосипедистов Петербурга проложат 500 километров велодорожек

Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Северной столицы.
В 2025 году в городе появится около семи километров новых велосипедных дорожек. Они будут проложены по следующим маршрутам:
- Улица Типанова от проспекта Юрия Гагарина до Витебского проспекта (1,4 километра).
- Комендантский проспект от Шуваловского проспекта до Комендантской площади (2,5 километра).
В дополнение к этому, будут закончены работы по контрактам, заключенным в 2024 году. Речь идет о строительстве велосипедных дорожек по маршруту «Глухарская улица — Планерная улица — Яхтенная улица», а также о создании велодорожки от Бухарестской улицы до Софийской в направлении Славы.
В период до 2027 года в Петербурге планируют проложить более 21 километра велосипедных дорожек в Московском, Приморском, Пушкинском, Василеостровском, Красносельском и Фрунзенском районах.
В настоящее время для любителей активного отдыха в Северной столице оборудованы 48 велосипедных маршрутов общей протяженностью более 154 км. Для удобства в городе работают бесплатные круглосуточные велопарковки. Они расположены на 19 перехватывающих и 12 городских автостоянках.
Администрация Красногвардейского района собирается выкупить и благоустроить железнодорожный мост через реку Охту, который находится в запустении уже несколько лет. На его месте хотят сделать общественное пространство для пеших и велосипедных прогулок.