Для велосипедистов Петербурга проложат 500 километров велодорожек

В дополнение к этому, будут закончены работы по контрактам, заключенным в 2024 году. Речь идет о строительстве велосипедных дорожек по маршруту «Глухарская улица — Планерная улица — Яхтенная улица», а также о создании велодорожки от Бухарестской улицы до Софийской в направлении Славы.