SHOT: Елена Блиновская проведет в колонии 3 года и 4 месяца

По версии следствия, за 2019−2021 годы блогер уклонилась от уплаты налогов на более чем 900 млн рублей, используя схемы дробления бизнеса. Всего задолженность вместе со штрафами составляла 1,4 млрд руб. Как рассказала «Ленте.ру» старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Москвы Диана Галиуллина, Блиновская была хорошо осведомлена о рабочих процессах в своих компаниях и осознавала, что скрывает доходы от государства. По ее словам, в рабочих чатах сотрудников Блиновской были прямые указания и на то, чтобы деньги зачислялись на счета иных юрлиц, а комментарии на «скользкие темы» удалялись с форумов блогера.