Глава Палаты представителей Сергеенко анонсировал большое выступление Лукашенко

Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко проанонсировал большое выступление президента Беларуси Александра Лукашенко, передает БелТА.
Так, Сергеенко сообщил, что ключевым событием Всебелорусского народного собрания в апреле 2025-го станет ежегодное послание главы страны к парламенту и белорусскому народу. Парламентарий пояснил, что в своем послании Лукашенко расставит акценты во внутренней и внешней политике страны.
Обращение президента станет ключевым событием ВНС. Кроме того, правительство отчитается о выполнении программы социально-экономического развития Беларуси, но еще будут обозначены контуры стратегии на будущую пятилетку.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко предложил обновить налоговую систему.
Также Лукашенко назвал первого вице-премьера Снопкова «бельмом на глазу»: «Вас вижу прежде всего».