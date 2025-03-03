Глава Палаты представителей Сергеенко анонсировал большое выступление Лукашенко

Так, Сергеенко сообщил, что ключевым событием Всебелорусского народного собрания в апреле 2025-го станет ежегодное послание главы страны к парламенту и белорусскому народу. Парламентарий пояснил, что в своем послании Лукашенко расставит акценты во внутренней и внешней политике страны.