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Глава Палаты представителей Сергеенко анонсировал большое выступление Лукашенко

Глава Палаты представителей Сергеенко сказал, когда Лукашенко обратится к белорусам и парламенту.

Источник: president.gov.by

Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко проанонсировал большое выступление президента Беларуси Александра Лукашенко, передает БелТА.

Так, Сергеенко сообщил, что ключевым событием Всебелорусского народного собрания в апреле 2025-го станет ежегодное послание главы страны к парламенту и белорусскому народу. Парламентарий пояснил, что в своем послании Лукашенко расставит акценты во внутренней и внешней политике страны.

Обращение президента станет ключевым событием ВНС. Кроме того, правительство отчитается о выполнении программы социально-экономического развития Беларуси, но еще будут обозначены контуры стратегии на будущую пятилетку.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко предложил обновить налоговую систему.

Также Лукашенко назвал первого вице-премьера Снопкова «бельмом на глазу»: «Вас вижу прежде всего».