В Воронеже закрыли на карантин 170 классов

В Воронеже резко выросло число классов, закрытых на карантин по заболеваниям ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
На карантине сейчас находятся 170 классов в 56 воронежских школах. Неделю назад их было гораздо меньше. По данным на 24 февраля, на карантин были отправлены 123 класса в 39 школах.
Напомним, что карантин объявляют в случае заболевания 20 и более процентов учащихся класса.
В мэрии напомнили, что всего в Воронеже работают 123 школы с 4378 классами. Их посещают примерно 130 тысяч детей. Таким образом, пока на карантин закрыли всего лишь около 3,9%.
В то же время из-за ОРВИ и гриппа закрыли одну группу в детском саду. Неделю назад работали все.