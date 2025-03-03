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В Воронеже закрыли на карантин 170 классов

Это на 47 больше, чем неделю назад.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже резко выросло число классов, закрытых на карантин по заболеваниям ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На карантине сейчас находятся 170 классов в 56 воронежских школах. Неделю назад их было гораздо меньше. По данным на 24 февраля, на карантин были отправлены 123 класса в 39 школах.

Напомним, что карантин объявляют в случае заболевания 20 и более процентов учащихся класса.

В мэрии напомнили, что всего в Воронеже работают 123 школы с 4378 классами. Их посещают примерно 130 тысяч детей. Таким образом, пока на карантин закрыли всего лишь около 3,9%.

В то же время из-за ОРВИ и гриппа закрыли одну группу в детском саду. Неделю назад работали все.

образование