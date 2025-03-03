В Анапе зафиксировали снижение количества разводов

Количество заключенных браков увеличилось с 2,2 тысячи в 2023 году до 2,2 тысячи в 2024 году. В то же время, число разводов снизилось: 1321 в 2024 году по сравнению с 1380 в предшествующем году. За три года работы нового Дворца бракосочетаний, открытого в феврале 2022 года, в Анапе зарегистрировалось 6,8 тысячи молодых семей.