В Анапе зафиксировали снижение количества разводов

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В ходе расширенного совещания, которое проходило под руководством мэра Василия Швеца, глава местного отделения ЗАГС Ольга Кузьменко предоставила данные, согласно которым в прошлом году в Анапе родилось 2,1 тысячи детей, что превысило показатели 2023 года.
Среди новорожденных было зарегистрировано 1 тысяча девочек и 1,1 тысячи мальчиков. В числе популярных мужских имен оказались Дамир, Александр, Артем. Девочек все чаще именовали Анной, Аделиной, Алесей.
Количество заключенных браков увеличилось с 2,2 тысячи в 2023 году до 2,2 тысячи в 2024 году. В то же время, число разводов снизилось: 1321 в 2024 году по сравнению с 1380 в предшествующем году. За три года работы нового Дворца бракосочетаний, открытого в феврале 2022 года, в Анапе зарегистрировалось 6,8 тысячи молодых семей.