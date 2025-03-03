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Лукашенко назначит министров в АПК, промышленности, строительстве и ЖКХ 4 марта

Новые министры в четырех ведомствах будут назначены в Беларуси 4 марта.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначит министров в агропромышленном комплексе, промышленности, строительстве и ЖКХ, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Новые назначения в министерствах состоятся во вторник, 4 марта. После назначения 3 марта в экономическом и социальном блоках правительства, затем будут назначены главы еще четырех ведомств.

— В планах — АПК, промышленность, строительство и ЖКХ: кадровые решения и задачи, — проанонсировал телеграм-канал «Пул Первого».

Но еще президент Беларуси запретил кричать, ругаться матом и бить по голове членов правительства.

И также глава МВД сказал, что 60 тысяч умных камер отслеживают людей, распознают лица и читают номерные знаки.