Лукашенко назначит министров в АПК, промышленности, строительстве и ЖКХ 4 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначит министров в агропромышленном комплексе, промышленности, строительстве и ЖКХ, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Новые назначения в министерствах состоятся во вторник, 4 марта. После назначения 3 марта в экономическом и социальном блоках правительства, затем будут назначены главы еще четырех ведомств.
— В планах — АПК, промышленность, строительство и ЖКХ: кадровые решения и задачи, — проанонсировал телеграм-канал «Пул Первого».
Но еще президент Беларуси запретил кричать, ругаться матом и бить по голове членов правительства.
И также глава МВД сказал, что 60 тысяч умных камер отслеживают людей, распознают лица и читают номерные знаки.