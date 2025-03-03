Весна идет в Челябинскую область с осадками и потеплением

На Скандинавию вышел атлантический циклон, теплый сектор которого обеспечит оттепель в столичном регионе. На Урале, на дальней периферии циклона, заметных оттепелей пока не будет.
«Вскоре небо накроют облака, во второй половине недели, с приближением атмосферного фронта, вероятен снег», — комментируют в Уральском УГМС.
С понижением атмосферного давления прогнозируются небольшие, местами — умеренные снегопады. По предварительным расчетам, к концу рабочей недели ожидается выход молодого циклона с Поволжья на юг Челябинской области, что может вызвать дополнительное усиление осадков там, а также в горах. Температурный фон будет расти за счет более плавного понижения температуры в ночные часы.
«В выходные есть вероятность того, что жителей Южного Урала вновь посетит солнечная погода — под влиянием южного антициклона», — отмечают уже в Челябинском ЦГМС.
Во вторник при переменной облачности на юге местами пройдет небольшой снег. Ночью и утром в отдельных районах образуются туманы, изморозь. Ветер: в северной половине неустойчивый и слабый — 1−6 м/с, а на юге — южной четверти 3−8 м/с. Температура воздуха 4 марта ночью минус 13−18, в низинах — до 23 градусов; днем от нуля до минус 5, в низинах — до 9 градусов.
В среду облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер южный 4−9 м/с, днем локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха 5 марта ночью минус 11−16, днем минус 2−7.
В четверг облачно с прояснением, ночью небольшой, местами — умеренный снег, днем — кое-где небольшой снег. Ветер восточной четверти 3−8 м/с. Температура воздуха 6 марта ночью минус 9−14, днем минус 1−6.
Погода в Свердловской области.
Во вторник при переменной облачности местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный 2−7 м/с. Температура воздуха 4 марта ночью минус 10−15, в горах и низинах — до 20 градусов, днем от минус 3 до плюс 2.
В среду облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 4−9 м/с. Температура воздуха 5 марта ночью минус 9−14, при прояснении — до 19, днем минус 1−6.
В четверг облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем — небольшой, в отдельных районах — умеренный снег. Ветер восточный, северо-восточный 3−8 м/с, локально порывы до 13 м/с. Температура воздуха 6 марта ночью минус 8−13, при прояснении — до 18, днем минус 2−7.