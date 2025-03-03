Весна идет в Челябинскую область с осадками и потеплением

С понижением атмосферного давления прогнозируются небольшие, местами — умеренные снегопады. По предварительным расчетам, к концу рабочей недели ожидается выход молодого циклона с Поволжья на юг Челябинской области, что может вызвать дополнительное усиление осадков там, а также в горах. Температурный фон будет расти за счет более плавного понижения температуры в ночные часы.