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Омич сел за руль пьяным и повез троих детей

Нетрезвого водителя остановили инспекторы ДПС.

Источник: Комсомольская правда

В Таврическом районе на автодороге между Неверовкой и Пристанским инспекторы ДПС остановили автомобиль ВАЗ-2121. Как выяснилось, водитель не имел прав — был лишен за пьяную езду.

Водитель прошел освидетельствование, которое показало, что он нетрезв и на этот раз. Результат экспертизы — 0, 677 мг/л, что соответствует легкой степени опьянения.

Самое удивительное, что в салон 43-летний горе-водитель не побоялся посадить трех маленьких детей: 7, 4 и двух лет, и женщину.

От управления транспортным средством водителя отстранили. Как сообщили в Госавтоинспекции по Омской области, на него заведены сразу шесть административных дел. Помимо пьяной езды без прав, он нарушил правила перевозки детей и правила использования ремней безопасности, у него не было ОСАГО, а транспортное средство было неисправно.