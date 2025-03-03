Омич сел за руль пьяным и повез троих детей

В Таврическом районе на автодороге между Неверовкой и Пристанским инспекторы ДПС остановили автомобиль ВАЗ-2121. Как выяснилось, водитель не имел прав — был лишен за пьяную езду.
Водитель прошел освидетельствование, которое показало, что он нетрезв и на этот раз. Результат экспертизы — 0, 677 мг/л, что соответствует легкой степени опьянения.
Самое удивительное, что в салон 43-летний горе-водитель не побоялся посадить трех маленьких детей: 7, 4 и двух лет, и женщину.
От управления транспортным средством водителя отстранили. Как сообщили в Госавтоинспекции по Омской области, на него заведены сразу шесть административных дел. Помимо пьяной езды без прав, он нарушил правила перевозки детей и правила использования ремней безопасности, у него не было ОСАГО, а транспортное средство было неисправно.