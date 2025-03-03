Омич сел за руль пьяным и повез троих детей

От управления транспортным средством водителя отстранили. Как сообщили в Госавтоинспекции по Омской области, на него заведены сразу шесть административных дел. Помимо пьяной езды без прав, он нарушил правила перевозки детей и правила использования ремней безопасности, у него не было ОСАГО, а транспортное средство было неисправно.