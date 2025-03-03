Объем воды в водохранилищах Крыма уменьшился до 115 млн кубометров

К концу зимы остатки снега сохранились в некоторых балках и оврагах на высоте более тысячи метров. Средние за февраль расходы воды на реке Демерджи находились в пределах нормы. На реках Кача, Бельбек, Коккозка, Кучук-Узенбаш, Кучук-Карасу, Су-Индол и Салгир они составили от 7% до 28% от нормы, а на остальных реках — от 37% до 78%.