К началу весны объем воды в водохранилищах Крыма уменьшился до 115 млн кубометров, что на 0,96 млн кубометров меньше, чем месяц назад. Как сообщает «Крымская газета» со ссылкой на Гидрометцентр Крыма, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года запас сократился на 89 млн кубометров.
Гидрологи объясняют это тем, что из-за холодной погоды на реках сохранялась низкая водность, а запасы снега уменьшались из-за его вымерзания, выветривания и испарения.
В северных и восточных районах полуострова, в верховье реки Салгир, осадки были в пределах нормы. В юго-восточном предгорье их выпало в 1,5−2,4 раза больше нормы. В юго-западном предгорье осадков выпало всего 5−21% от нормы. Самые сильные снегопады были в юго-восточном предгорье. Из-за обильных осадков на территории Большой Ялты образовался снежный покров высотой от 5 до 14 сантиметров.
К концу зимы остатки снега сохранились в некоторых балках и оврагах на высоте более тысячи метров. Средние за февраль расходы воды на реке Демерджи находились в пределах нормы. На реках Кача, Бельбек, Коккозка, Кучук-Узенбаш, Кучук-Карасу, Су-Индол и Салгир они составили от 7% до 28% от нормы, а на остальных реках — от 37% до 78%.