Рыбный рынок «Москва — на волне» предложил гостям продукты для Великого поста

Узнать рецепт вкусного и полезного блюда, а также приготовить его и продегустировать можно в детской кулинарной студии, которая работает здесь по выходным. Сегодня шеф-повар Олег Коробань колдует над морскими гребешками. Их надо припустить в кипятке, потом обжарить в растительном масле с тимьяном. Отдельно пассеровать лук с вешенками, смешать его с отваренной гречневой лапшой, добавить гребешки и приготовленное в миксере песто из петрушки, лимона, грецкого ореха и оливкового масла. И подавать к столу.