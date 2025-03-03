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Водоканал Ростова через суд потребовал от застройщика почти 75 млн рублей

Водоканал Ростова-на-Дону будет судиться с застройщиком из-за долга в 75 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Иск почти на 75 млн рублей от водоканала Ростова-на-Дону рассмотрит Арбитражный суд региона. Информация об этом указана в электронной картотеке дел инстанции.

По открытым данным, финансовые претензии были направлены одному из застройщиков донской столицы. С ответчика требуют выплатить задолженность по договору, заключенному в январе 2024 года.

Иск подали 17 февраля 2025 года, через неделю после этого он был принят к рассмотрению. Истца попросили обосновать один из пунктов своего заявления, а ответчика — составить отзыв на поступившие требования и предоставить свои доказательства. Также сторонам посоветовали обсудить возможность самостоятельного урегулирования спора. Предварительное судебное заседание назначили на 17 апреля 2025 года.

Напомним, в рамках другого иска от водоканала в Ростова через суд потребовали 342,4 млн рублей.