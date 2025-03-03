Водоканал Ростова через суд потребовал от застройщика почти 75 млн рублей

Иск подали 17 февраля 2025 года, через неделю после этого он был принят к рассмотрению. Истца попросили обосновать один из пунктов своего заявления, а ответчика — составить отзыв на поступившие требования и предоставить свои доказательства. Также сторонам посоветовали обсудить возможность самостоятельного урегулирования спора. Предварительное судебное заседание назначили на 17 апреля 2025 года.