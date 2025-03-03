Органика способствовала возникновению месторождений золота и серебра на Камчатке

НОВОСИБИРСК, 3 марта. /ТАСС/. Ученые Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева Сибирского отделения РАН впервые выяснили, что при образовании золотосеребряных месторождений на Камчатке наряду с водой и углекислым газом участвовали органические соединения. Это в будущем позволит прогнозировать и находить новые месторождения для расширения добычи, сообщается в статье журнала Minerals.
В своем исследовании ученые изучали процесс образования пяти эпитермальных месторождений: Бараньевское, Родниковое, Лазурное, Кумроч и Малетояма. Это рудные месторождения, образованные на малой глубине горячими водными растворами, проникшими по трещинам или порам из недр земли. Эпитермальные месторождения золота и серебра играют важную роль в мировом балансе руд этих металлов. На этот тип месторождений приходится до 8% мировой добычи золота.
«Полученные данные могут быть использованы для разработки генетической модели месторождений, которая в дальнейшем может быть применена для прогнозирования и поиска новых месторождений полезных ископаемых. Таким образом, можно расширить минерально-сырьевую базу драгоценных металлов», — говорится в статье.
В своей работе ученые анализировали образцы так называемых кварцевых жил — это образцы горной породы, которые формируются на этапе застывания минералов или расплавленной магмы. Всего ученые отобрали около 50 таких образцов. В них в небольших полостях размером до 50 микрон находятся незначительные вкрапления жидкостей, которые и стали предметом пристального анализа.
Данные из них показали, что в жидкости из месторождений содержится от 155 до 210 органических соединений. Ученые установили, что жидкость в основном состоит из воды и углекислого газа, однако встречается и широкий спектр углеводородов и их производных, а также азотистых и сераорганических соединений.
«Как показали результаты исследований, органические соединения присутствовали в рудообразующих растворах всех пяти месторождений, а это значит, что они активно участвовали в переносе золота и других компонентов руды в виде металлоорганических соединений. Углеводороды способны накапливать и переносить значительное количество серебра, золота и других элементов», — поясняется в статье. Отмечается, что такие данные получены для золотосеребрянных месторождений Камчатки впервые.