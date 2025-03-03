Органика способствовала возникновению месторождений золота и серебра на Камчатке

Данные из них показали, что в жидкости из месторождений содержится от 155 до 210 органических соединений. Ученые установили, что жидкость в основном состоит из воды и углекислого газа, однако встречается и широкий спектр углеводородов и их производных, а также азотистых и сераорганических соединений.