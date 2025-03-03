В Беларуси уточнили, кому из работников положен дополнительный отпуск

В изменениях были уточнены вопросы предоставления компенсации в виде дополнительного отпуска работника, которые выполняют водолазные работы (спуски). Отпуск в таком случае будет составлять от 1 до 14 дней. Продолжительность зависит от часов спусков.
Также установлен порядок предоставления дополнительного отпуска за особый характер работы в случае, если на дату предоставления трудового отпуска сотрудник не отработал весь рабочий год. Продолжительность данного отпуска будет соответствовать количеству выполненной работы (часов водолазных работ (спусков), количества парашютных прыжков, налета часов, месяцев пребывания) на дату предоставления отпуска.