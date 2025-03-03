В Беларуси уточнили, кому из работников положен дополнительный отпуск

В Беларуси внесли изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2008 г. № 73 «О дополнительных отпусках за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и особый характер работы». Соответствующий документ был опубликован на Национальном правовом интернет-портале.