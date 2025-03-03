Последние новости к вечеру 3 марта 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 3 марта 2025 года.
Суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии
Савеловский суд Москвы приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы, штрафу в 1 млн руб. и запрету на коммерческую деятельность. Обвинение требовало шесть лет колонии, Блиновская просила отсрочку наказания из-за несовершеннолетних детей.
В Россию с Украины вернулись 33 жителя Курской области
Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что 33 жителя Курской области эвакуированы с Украины при поддержке Красного Креста и посредничестве Белоруссии. По ее словам, все они уже находятся на родной земле.
Кремль оценил перепалку Зеленского с Трампом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфликт в Белом доме показал нежелание Киева идти на мир. По его словам, усилий Москвы и Вашингтона недостаточно.
В немецком Мангейме автомобиль въехал в толпу
В Мангейме черный внедорожник на высокой скорости въехал в пешеходную зону у торгового центра. По данным СМИ, погибли два человека, 25 пострадали, из них 15 в тяжелом состоянии. Водитель задержан.
Каллас обвинила США в изменении позиции по украинскому конфликту
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что после встречи с российскими чиновниками США неожиданно пересмотрели свою позицию по конфликту. Она отметила, что ЕС становится сложнее сохранять единство по антироссийским санкциям.