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Последние новости к вечеру 3 марта 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 3 марта 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 3 марта — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 3 марта 2025 года.

Суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии

Источник: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Савеловский суд Москвы приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы, штрафу в 1 млн руб. и запрету на коммерческую деятельность. Обвинение требовало шесть лет колонии, Блиновская просила отсрочку наказания из-за несовершеннолетних детей.

В Россию с Украины вернулись 33 жителя Курской области

Источник: РИА "Новости"

Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что 33 жителя Курской области эвакуированы с Украины при поддержке Красного Креста и посредничестве Белоруссии. По ее словам, все они уже находятся на родной земле.

Кремль оценил перепалку Зеленского с Трампом

Источник: Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфликт в Белом доме показал нежелание Киева идти на мир. По его словам, усилий Москвы и Вашингтона недостаточно.

В немецком Мангейме автомобиль въехал в толпу

Источник: Reuters

В Мангейме черный внедорожник на высокой скорости въехал в пешеходную зону у торгового центра. По данным СМИ, погибли два человека, 25 пострадали, из них 15 в тяжелом состоянии. Водитель задержан.

Каллас обвинила США в изменении позиции по украинскому конфликту

Источник: AP 2024

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что после встречи с российскими чиновниками США неожиданно пересмотрели свою позицию по конфликту. Она отметила, что ЕС становится сложнее сохранять единство по антироссийским санкциям.