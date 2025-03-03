Применена новая технология вскрытия подледникового озера Восток в Антарктиде

Представители института пояснили, что поскольку исследование крупнейшего на Земле подледникового водоема предполагает изучение его гидрологического и биологического режимов, истории его возникновения и эволюции, необходимо обеспечить экологически чистое проникновение в озеро. Комплексное изучение подразумевает исследование водной толщи, отбор и анализ проб воды и донных отложений в узкоспециализированных лабораториях. В пресс-службе отметили, что существующие технологии не позволяют проникнуть в озеро Восток и выполнить опробование водной толщи и донных отложений.