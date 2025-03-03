Профессии для альтернативной гражданской службы в 2025 году: изменения, перспективы

Альтернативная гражданская служба — это возможность призывника вместо срочной военной службы заниматься трудовой деятельностью на госпредприятиях. При распределении на АГС учитываются: образование, специальность и опыт работы. Но это не означает, что молодой человек продолжит трудится по своей профессии. Учреждения, где можно пройти гражданскую военную службу, а также список специальностей раз в год утверждает Минтруд.
В 2025 году этот список расширен за счет рабочих специальностей, в то же время из него убрали ряд опасных и требующих особых навыков. Например, сборщик свинцовых аккумуляторов. Кроме того, исчезла специальность архивиста.
Работа архивиста, например, несопоставима с несением воинской службы. Человек, который сидит в архиве, работает по времени, у него нет ночных смен. Никакой физической нагрузки человек, работая в архиве, вообще не несет.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в комментарии «Парламентской газете» положительно оценила исключение из перечня специальности архивиста, так как «несправедливо разрешать “альтернативщикам” спокойно сидеть на такой должности в кабинете, пока другие проходят службу в армии, связанную с определенными физическими и психологическими трудностями».
Среди новых профессий в перечене: швея, садовод, почтальон, оператор видеозаписи, сборщик обуви, рыбовод, промысловый охотник, машинист по стирке и уборке спецодежды, подсобный рабочий на лесозаготовках, пробоотборщик, стропальщик, агент по снабжению, библиотекарь, врач по спортивной медицине, гидрометеонаблюдатель и главный тренер, пишет RTVI.
Юрист Андрей Бендер считает, что актуализация списка — верное решение. Чем больше профессий в нем будет, тем выше спрос на альтернативную гражданскую службу. При этом важно, чтобы в дальнейшем люди работали по выбранной специальности. Как закрепить здесь молодежь — еще одна важная задача.
Расширение списка доступных для альтернативной гражданской службы профессий, в том числе способствует повышению интереса к рабочим специальностям. Ведь всегда сохраняется вероятность, что молодой человек, завершив альтернативную гражданскую службу, продолжит работать по полученной профессии.
Сегодня молодежь не идет работать на заводы, и сам по себе труд утратил ценность. Популярными остаются профессии айтишников, юристов, но рынок перенасыщен. Надо увеличивать число бюджетных мест на рабочие специальности и повышать их популярность в стране.
Светлана Бессараб допускает дальнейшее расширение списка за счет дополнительных рабочих специальностей — электриков, монтажников, сантехников и прочих.
Так мы могли бы, с одной стороны, частично восполнить дефицит рабочих рук, который у нас в этих сферах объективно складывается в последние годы, а с другой — возможно, увлечь, заинтересовать самих ребят-альтернативщиков, чтобы они потом остались на выбранной специальности надолго.
Что касается доступности альтернативной гражданской службы, по словам юриста Андрея Бендера, важно вести просветительскую работу с будущими призывниками и их родителями. Ведь зачастую только в военкомате люди узнают об альтернативной службе.
Если призывник выбрал АГС, рабочую профессию, то вопрос в следующем: не уйдет ли он после окончания службы заниматься своими делами. Останется ли в профессии? Понравится ему или нет — в любом случае даже на момент указанного срока, работая выбранной профессии, он будет приносить пользу стране.
Измерить эффект, который получит государство за счет этих изменений, можно будет спустя какое-то время. Статистика покажет. Делать выводы о том, повлияло ли расширение списка Минтруда на повышение привлекательности АГС, еще рано. В любом случае важно своевременно доносить информацию о вариантах: призывник должен обдуманно подходить к вопросу — служить ли ему в армии или осваивать новую профессию на альтернативной гражданской службе.
Правом на АГС вместо военной службы призывник может воспользоваться только в двух случаях: если его убеждения и вероисповедание вступают в противоречие с несением военной службы или если он является представителем коренного малочисленного народа и ведет традиционный образ жизни, уточняет «Парламентская газета».