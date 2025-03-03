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Профессии для альтернативной гражданской службы в 2025 году: изменения, перспективы

В России обновлен список профессий для альтернативной гражданской службы. Соответствующий приказ Министерства труда и соцзащиты вступил в силу 3 марта. В новом перечне 266 позиций, год назад их было 225. Какие изменения произошли и зачем они нужны?

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Альтернативная гражданская служба — это возможность призывника вместо срочной военной службы заниматься трудовой деятельностью на госпредприятиях. При распределении на АГС учитываются: образование, специальность и опыт работы. Но это не означает, что молодой человек продолжит трудится по своей профессии. Учреждения, где можно пройти гражданскую военную службу, а также список специальностей раз в год утверждает Минтруд.

В 2025 году этот список расширен за счет рабочих специальностей, в то же время из него убрали ряд опасных и требующих особых навыков. Например, сборщик свинцовых аккумуляторов. Кроме того, исчезла специальность архивиста.

Работа архивиста, например, несопоставима с несением воинской службы. Человек, который сидит в архиве, работает по времени, у него нет ночных смен. Никакой физической нагрузки человек, работая в архиве, вообще не несет.

Андрей Бендер
юрист

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в комментарии «Парламентской газете» положительно оценила исключение из перечня специальности архивиста, так как «несправедливо разрешать “альтернативщикам” спокойно сидеть на такой должности в кабинете, пока другие проходят службу в армии, связанную с определенными физическими и психологическими трудностями».

Среди новых профессий в перечене: швея, садовод, почтальон, оператор видеозаписи, сборщик обуви, рыбовод, промысловый охотник, машинист по стирке и уборке спецодежды, подсобный рабочий на лесозаготовках, пробоотборщик, стропальщик, агент по снабжению, библиотекарь, врач по спортивной медицине, гидрометеонаблюдатель и главный тренер, пишет RTVI.

Юрист Андрей Бендер считает, что актуализация списка — верное решение. Чем больше профессий в нем будет, тем выше спрос на альтернативную гражданскую службу. При этом важно, чтобы в дальнейшем люди работали по выбранной специальности. Как закрепить здесь молодежь — еще одна важная задача.

Расширение списка доступных для альтернативной гражданской службы профессий, в том числе способствует повышению интереса к рабочим специальностям. Ведь всегда сохраняется вероятность, что молодой человек, завершив альтернативную гражданскую службу, продолжит работать по полученной профессии.

Сегодня молодежь не идет работать на заводы, и сам по себе труд утратил ценность. Популярными остаются профессии айтишников, юристов, но рынок перенасыщен. Надо увеличивать число бюджетных мест на рабочие специальности и повышать их популярность в стране.

Андрей Бендер
юрист

Светлана Бессараб допускает дальнейшее расширение списка за счет дополнительных рабочих специальностей — электриков, монтажников, сантехников и прочих.

Так мы могли бы, с одной стороны, частично восполнить дефицит рабочих рук, который у нас в этих сферах объективно складывается в последние годы, а с другой — возможно, увлечь, заинтересовать самих ребят-альтернативщиков, чтобы они потом остались на выбранной специальности надолго.

Светлана Бессараб
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов (цитата по «Парламентской газете»​)​​​​​​

Что касается доступности альтернативной гражданской службы, по словам юриста Андрея Бендера, важно вести просветительскую работу с будущими призывниками и их родителями. Ведь зачастую только в военкомате люди узнают об альтернативной службе.

Если призывник выбрал АГС, рабочую профессию, то вопрос в следующем: не уйдет ли он после окончания службы заниматься своими делами. Останется ли в профессии? Понравится ему или нет — в любом случае даже на момент указанного срока, работая выбранной профессии, он будет приносить пользу стране.

Андрей Бендер
юрист

Измерить эффект, который получит государство за счет этих изменений, можно будет спустя какое-то время. Статистика покажет. Делать выводы о том, повлияло ли расширение списка Минтруда на повышение привлекательности АГС, еще рано. В любом случае важно своевременно доносить информацию о вариантах: призывник должен обдуманно подходить к вопросу — служить ли ему в армии или осваивать новую профессию на альтернативной гражданской службе.

Правом на АГС вместо военной службы призывник может воспользоваться только в двух случаях: если его убеждения и вероисповедание вступают в противоречие с несением военной службы или если он является представителем коренного малочисленного народа и ведет традиционный образ жизни, уточняет «Парламентская газета».

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