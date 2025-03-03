Профессии для альтернативной гражданской службы в 2025 году: изменения, перспективы

Измерить эффект, который получит государство за счет этих изменений, можно будет спустя какое-то время. Статистика покажет. Делать выводы о том, повлияло ли расширение списка Минтруда на повышение привлекательности АГС, еще рано. В любом случае важно своевременно доносить информацию о вариантах: призывник должен обдуманно подходить к вопросу — служить ли ему в армии или осваивать новую профессию на альтернативной гражданской службе.