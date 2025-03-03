На Калининградскую область надвигается шторм с ветром до 23 м/с

КАЛИНИНГРАД, 3 марта. /ТАСС/. Шторм с ветром до 23 м/с надвигается на Калининградскую область. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Беспрозванных.
«Нас ожидают штормовые дни, ветер обещают до 23 м/с, поэтому прошу быть аккуратными на дорогах и вблизи деревьев. Будьте осторожны и внимательны друг к другу», — написал губернатор.
Он отметил, что штормовые явления уже наблюдаются в море в районе Куршской косы. «Балтика уже начинает бушевать. Видео прислали с Куршской косы. Красиво, но опасно», — уточнил глава региона.
Об усилении ветра в регионе в первой половине дня 4 марта сообщило ГУ МЧС по Калининградской области. «Ожидается усиление юго-западного, западного ветра [до] 18−23 м/с», — говорится в сообщении ведомства.