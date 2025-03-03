Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Калининградскую область надвигается шторм с ветром до 23 м/с

Губернатор региона Алексей Беспрозванных призвал жителей быть аккуратными на дорогах и вблизи деревьев.

Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 27% 765 мм рт. ст. +7°

КАЛИНИНГРАД, 3 марта. /ТАСС/. Шторм с ветром до 23 м/с надвигается на Калининградскую область. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Беспрозванных.

«Нас ожидают штормовые дни, ветер обещают до 23 м/с, поэтому прошу быть аккуратными на дорогах и вблизи деревьев. Будьте осторожны и внимательны друг к другу», — написал губернатор.

Он отметил, что штормовые явления уже наблюдаются в море в районе Куршской косы. «Балтика уже начинает бушевать. Видео прислали с Куршской косы. Красиво, но опасно», — уточнил глава региона.

Об усилении ветра в регионе в первой половине дня 4 марта сообщило ГУ МЧС по Калининградской области. «Ожидается усиление юго-западного, западного ветра [до] 18−23 м/с», — говорится в сообщении ведомства.