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Минским медработникам повысят зарплату за работу по контракту

В Минске работникам государственных организаций в здравоохранении увеличат надбавки за работу по контракту. Об этом пишет агентство «Минск-Новости». ﻿

Речь идет о повышении надбавок не менее чем на 30% от оклада. Инициативу прописали в соглашении между комитетом по здравоохранению Мингорисполкома и Минской городской организацией Белорусского профсоюза работников здравоохранения на 2025−2027 годы.

Документ подписали в понедельник, 3 марта.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в Беларуси увеличат надбавки к зарплате среднему медперсоналу. Надбавку к окладу будут начислять в несколько этапов. В марте и сентябре добавят по 10%, а в декабре — сразу 15%. В итоге общее повышение к концу года составит 35% оклада.

медицина