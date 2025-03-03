Минским медработникам повысят зарплату за работу по контракту

Речь идет о повышении надбавок не менее чем на 30% от оклада. Инициативу прописали в соглашении между комитетом по здравоохранению Мингорисполкома и Минской городской организацией Белорусского профсоюза работников здравоохранения на 2025−2027 годы.
Документ подписали в понедельник, 3 марта.
Ранее сообщалось, что с 1 марта в Беларуси увеличат надбавки к зарплате среднему медперсоналу. Надбавку к окладу будут начислять в несколько этапов. В марте и сентябре добавят по 10%, а в декабре — сразу 15%. В итоге общее повышение к концу года составит 35% оклада.