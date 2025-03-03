Какая погода будет в Казахстане 4 марта

В Алматинской области ночью на севере и юге возможен небольшой снег, в предгорных, горных районах области снег, днем в предгорных, горных районах области небольшие осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области временами туман, на дорогах гололедица. Ветер западный 9−14, ночью на юго-востоке, в центре области порывы 18−23 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на севере, в горных районах области 15−20 мороза, днем 0−5 тепла, на севере, в горных районах области 6 мороза.