Какая погода будет в Казахстане 4 марта

Ожидается повышение температуры воздуха в ночные часы на западе, северо-западе страны до 0−8 мороза, на севере, в центре до 5−15 мороза, на востоке до 7−18 мороза, на юге, юго-востоке до 8 мороза-2 тепла.
В Абайской области по прогнозам синоптиков на западе, севере и юге ожидается снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9−14, на западе, севере, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на юге области 7, днем 0−5 мороза.
В Акмолинской области ночью пройдет снег, метель, днем на западе, севере, востоке области снег, низовая метель. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер юго-западный 9−14, на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на западе, юге области 15−20 мороза, днем 7−12 мороза.
В Актюбинской области ночью на западе и севере обещают снег, днем снег. Ветер юго-западный, южный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на юге, в центре области 24, днем 8−13 мороза.
В Алматинской области ночью на севере и юге возможен небольшой снег, в предгорных, горных районах области снег, днем в предгорных, горных районах области небольшие осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области временами туман, на дорогах гололедица. Ветер западный 9−14, ночью на юго-востоке, в центре области порывы 18−23 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на севере, в горных районах области 15−20 мороза, днем 0−5 тепла, на севере, в горных районах области 6 мороза.
В Атырауской области ночью на западе, севере и востоке обещают снег, днем на западе, севере, востоке области осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 6−11, на востоке области 15−20 мороза, днем 0−5 мороза, на западе области 3 тепла.
В Восточно-Казахстанской области днем пройдет снег. Ночью и утром на севере, юге области туман. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на юге области 10, на севере, востоке области 25 мороза, днем 0−5, на востоке области 8 мороза.
В Жамбылской области ночью на западе, севере и в горных районах прогнозируется снег, днем в горных районах области снег, гололед, низовая метель. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на севере, в горных районах области 15 мороза, днем 2 мороза-3 тепла, на севере, в горных районах области 7 мороза.
В Жетысуской области ночью будет снег, в горных районах области сильный снег, днем на востоке, юге, в горных районах области осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере, в центре, горных районах области туман. Ветер юго-западный 9−14, на севере, востоке области порывы 15−20, временами 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, в горных районах области 15, днем 0−5, в горных районах области 8 мороза, на юге области 3 тепла.
В Западно-Казахстанской области ночью будет снег, днем на севере, востоке области снег. На западе, севере, востоке области низовая метель, туман. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на западе области 5, днем 1−6 мороза.
В Карагандинской области ожидается снег, низовая метель. Ночью и утром на юге, востоке области туман. Ветер южный, юго-западный 9−14, на севере, юге, востоке области порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 11−16, на востоке области 20−25 мороза, днем 5−10, на востоке области 13 мороза.
В Костанайской области на севере, западе и востоке пройдет снег, низовая метель. На севере, юге области туман. Ветер юго-западный 9−14, днем на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на юге области 23, днем 5−10, на юге области 13 мороза.
В Кызылординской области ночью на востоке и в центре обещают снег, метель. На севере, востоке, в центре области туман, гололед. Ветер юго-западный 9−14, ночью на востоке, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на востоке области 7−12 мороза, днем 5−10, на востоке области 2 мороза.
В Мангистауской области на западе, севере и в центре возможны осадки (дождь, снег), ночью и утром на западе области временами сильный снег. На западе, севере, в центре области низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 4−9 мороза, на северо-востоке области сильный мороз 15−20 градусов, днем 1 мороза-4 тепла, на севере области 4 мороза.
В Павлодарской области ночью на западе и юге будет снег, днем снег. На западе, юге области низовая метель. Ветер юго-западный 9−14, днем на западе, юге порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 7, днем 5−10, на юге области 2 мороза.
В Северо-Казахстанской области ночью на юго-западе и юге пройдет снег, низовая метель, днем снег, на юге области низовая метель. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, днем на юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на юго-западе области 20, днем 6−11, на юго-западе области 14 мороза.
В Туркестанской области ночью и утром на севере, западе и в горных районах ожидается снег, низовая метель. На западе, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный 8−13, на севере, западе, в центре и горных районах области 15−20, ночью на горных перевалах области порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 4−9, на севере, западе области 13 мороза, днем 0−5 тепла, на севере области 3 мороза.
В Улытауской области ночью обещают снег, низовая метель, днем на юге, востоке области снег, низовая метель. Ночью и утром на севере области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, днем на юге, востоке области порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на западе области 21, днем 7−12, на севере области 15 мороза.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 15−17, днем 7−9 мороза.
Алматы: переменная облачность, ночью снег. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 6−8 мороза, днем 0−2 тепла.
Шымкент: переменная облачность, ночью и утром снег, туман. Ветер юго-западный 8−13, ночью порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 7−9 мороза, днем 3−5 тепла.