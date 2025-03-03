Отмечен рост ОРВИ: ситуация с заболевшими в Крыму и Севастополе

В середине прошлой недели четыре школы Севастополя перешли на дистанционный режим, также сообщалось о том, что еще 14 также готовятся перейти на удаленный формат работы. Кроме того, порядка 200 классов в Севастополе находилось в режиме карантина с дистанционной формой обучения. Ранее о том, что в Крыму растет уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями, на дистанционное обучение переведено 10 школ и 358 классов, рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Виктория Гудзь. Также в Керчи закрывают школы из-за роста заболеваемости сезонными инфекциями.