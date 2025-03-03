Отмечен рост ОРВИ: ситуация с заболевшими в Крыму и Севастополе

Сколько заболевших ОРВИ.
«На последней отчетной неделе в Республике Крым отмечался рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, зарегистрировано 18375 заболевших, показатель на 10 тысяч/населения 96,2. Удельный вес детей в общей структуре заболеваемости составил — 47,6%», — говорится в сообщении.
За этот же период в Севастополе заболели респираторными инфекциями 7000 человек.
Специалисты отмечают, что заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии. Также, отмечается активная циркуляция вирусов гриппа типа А (Н1N1) 09 и вируса гриппа типа В.
Школы переходят на дистант.
По информации Роспотребнадзора, в Крыму за неделю в 132 школах на дистанционном обучении находилось 788 классов, в 84 детских садах из-за большого числа заболевших закрыли 225 групп. Полностью на дистанционном обучении находилось 42 школы.
«В Севастополе в 39 школах на дистанционном обучении находилось 302 класса. Были закрыты 23 группы в 14 дошкольных образовательных организациях. Полностью на дистанционном обучении находилось 19 школ», — говорится в сообщении.
Ранее в понедельник правительство Севастополя приняло решение о переводе на дистанционное обучение еще двух школ города. Такие меры необходимы из-за сложившейся эпидемиологической ситуации.
В середине прошлой недели четыре школы Севастополя перешли на дистанционный режим, также сообщалось о том, что еще 14 также готовятся перейти на удаленный формат работы. Кроме того, порядка 200 классов в Севастополе находилось в режиме карантина с дистанционной формой обучения. Ранее о том, что в Крыму растет уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями, на дистанционное обучение переведено 10 школ и 358 классов, рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Виктория Гудзь. Также в Керчи закрывают школы из-за роста заболеваемости сезонными инфекциями.